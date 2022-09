ബസ് വാങ്ങാനുള്ള ടെൻഡർ: ‍ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ നടപടി അന്വേഷിക്കാൻ സിബിഐ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 1000 ലോ ഫ്ലോർ ബസുകൾ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെൻഡർ നടപടിയിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ലഫ്. ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേന സിബിഐക്കു നിർദേശം നൽകി. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ലഫ്. ഗവർണറുടെ ഓഫിസിൽ ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ടെൻഡർ നടപടികളിൽ ഏതാനും ക്രമക്കേടുകളുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കി 19ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നരേഷ് കുമാർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ലഫ്. ഗവർണറുടെ നിർദേശം.

ബസ് വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മുൻപും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 2021 ജൂണിൽ അന്നത്തെ ലഫ്. ഗവർണർ അനിൽ ബൈജൽ ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. സമിതി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ഇതിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന സിബിഐ നടത്തിയെന്നാണു വിവരം. മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആംആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) സർക്കാരിനെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണു മറ്റൊരു വിഷയത്തിലും കേസ് എടുക്കാനുള്ള നടപടി.

ഒരു ബസ് പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല: എഎപി

ബസ് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒന്നര വർഷം മുൻപു തുടങ്ങിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു പിഴവും കണ്ടെത്താൻ സിബിഐക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആംആദ്മി പാർട്ടി. ‘ഇതുവരെ ഒരു ബസ് പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു രൂപ പോലും കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നൽകിയിട്ടില്ല. അന്വേഷണത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തന്നെയാണു ടെൻഡർ നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയത്. 2 വർഷമായി നടപടികൾ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്’. എഎപി ദേശീയ വക്താവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു.

English Summary: CBI to probe AAP govt for 'irregularities' in purchase of 1,000 buses