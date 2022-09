ഇപിഎഫ്ഒ യുണിവേഴ്സൽ പെൻഷൻ സ്കീം: അസംഘടിത മേഖലയിൽ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അസംഘടിത മേഖലയിലുള്ളവർക്കു ശമ്പള പരിധിയില്ലാതെ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി ഇപിഎഫ്ഒയുടെ പരിഗണനയിൽ. പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച് ഇപിഎഫ്ഒ രൂപീകരിച്ച അഡ്ഹോക് സമിതിയാണ് യുണിവേഴ്സൽ പെൻഷൻ സ്കീം എന്ന പേരിൽ അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷൻ പദ്ധതി നിർദേശിച്ചത്. നിർദേശം ഇപിഎഫ്ഒ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് എപ്പോൾ പരിഗണിക്കുമെന്നു വ്യക്തമല്ല.

വ്യക്തിഗത വിഹിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3000 രൂപ വരെ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകാനാവുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും പദ്ധതി. എന്നാൽ, സേവന കാലാവധി 10 വർഷം എന്നതിനു പകരം 15 വർഷമായിരിക്കും. 15,000 രൂപ എന്ന ശമ്പള പരിധി ഈ പദ്ധതിയിലുണ്ടാവില്ല.

സൂപ്പർ ആന്വേഷൻ സമയത്ത് ഫണ്ടിൽ 5.4 ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിലാണ് 3000 രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ ലഭിക്കുക. കൂടുതൽ പെ‍ൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിഹിതം അടയ്ക്കാവുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും സംവിധാനം. ഓൺലൈൻ‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ജീവനക്കാർ, ദിവസവേതനക്കാർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗക്കാർക്കായാണു പദ്ധതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 60 വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് പെൻഷൻ അർഹത. 60 വയസ്സിനു മുൻപേ അംഗം മരിച്ചാൽ കുടുംബത്തിനു പെൻഷൻ നൽകും. വിധവ പെൻഷൻ, കുട്ടികളുടെ പെൻഷൻ എന്നീ രീതികളിലും ആനുകൂല്യം നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

പെൻഷൻ പദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനടക്കമുള്ള നടപടികൾക്കായി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇപിഎഫ്ഒ അഡ്ഹോക് സമിതികളെ നിയോഗിച്ചത്. ഇപിഎഫ്ഒയിൽ പരമാവധി ശമ്പള പരിധി ഇപ്പോഴുള്ള 15,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 21,000 രൂപയായി ഉയർത്താൻ സമിതി കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ശമ്പളത്തിന് ആനുപാതികമായി ഉയർന്ന പെൻഷൻ നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാകുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം വിധിയുണ്ടാകുമെന്നു കോടതി വാദം പൂർത്തിയായപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതു കൂടി വന്ന ശേഷമേ പെൻഷൻ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനിടയുള്ളൂ.

