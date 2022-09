മൊത്തവില പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വർഷമാറ്റം ഉടൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ പണപ്പെരുപ്പത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന 480 ഉൽപന്നങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മൊത്തവില സൂചിക പരിഷ്കരിക്കാനും പണപ്പെരുപ്പം നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനവർഷം 2017–18 ആയി ഉയർത്താനുമുള്ള ചർച്ചകൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ. നിർദേശം വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതോടെ മൊത്തവില പണപ്പെരുപ്പം കണക്കാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും. നിലവിൽ 2011–12 അടിസ്ഥാന വർഷമായി സ്വീകരിച്ചാണു മൊത്തവില പണപ്പെരുപ്പം കണക്കാക്കുന്നത്.

മൊത്തവില വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പല ഉൽപന്നങ്ങളും സൂചികയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു കൂടുതൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രാഥമിക ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഊർജവും ഇന്ധനവും, നിർമിത വസ്തുക്കൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി 697 ഇനങ്ങളാണു നിലവിൽ സൂചികയിൽ ഉള്ളത്. പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവയിൽ 462 എണ്ണം നിർമിത വസ്തുക്കളാണ്.

തണ്ണിമത്തൻ, കൂൺ, കറ്റാർവാഴ, ചതകുപ്പ, മെന്തോൾ തുടങ്ങിയവയാണു പട്ടികയിലെ കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾ. ഊർജ–ഇന്ധന വിഭാഗത്തിൽ സോളർ വൈദ്യുതിയും ഉൾപ്പെടുത്തി. പെൻഡ്രൈവ്, ജിംനേഷ്യം ഉൽപന്നങ്ങൾ, ലിഫ്റ്റ്, ചിലയിനം മോട്ടർ സൈക്കിൾ എൻജിനുകൾ തുടങ്ങിയവയാണു നിർ‌മിത ഉൽപന്നങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത്.

1942ൽ മൊത്തവില സൂചിക അവതരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ഏഴാമത്തെ പരിഷ്കരണമാണു വരുന്നത്. 2017ലാണ് 2011–12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സൂചികയുടെ അടിസ്ഥാന വർഷമായി നിർണയിച്ചത്. രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് നിർണയിക്കുന്നതിലെ മറ്റൊരു ഘടകമായ ചില്ലറവില സൂചികയും 2012 ആണ് അടിസ്ഥാനവർഷമാക്കുന്നത്. ഇതും പരിഷ്കരിച്ചേക്കും.

ചില്ലറവില പണപ്പെരുപ്പം ഉയർന്നേക്കും

രാജ്യത്തെ ചില്ലറവില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പനിരക്ക് ഉയർന്നേക്കുമെന്നു സൂചന. ഇന്നു വൈകിട്ട് പണപ്പെരുപ്പനിരക്കു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ നിരക്ക് 7 ശതമാനത്തിനു മുകളിലെത്തുമെന്നാണു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന. വ്യവസായ ഉൽപാദന സൂചിക മാറ്റമില്ലാതെ തുടരാനാണു സാധ്യത. മൊത്തവില പണപ്പെരുപ്പനിരക്ക് 14നു പ്രഖ്യാപിക്കും. യുഎസിലെ ചില്ലറവില പണപ്പെരുപ്പനിരക്ക് നാളെയും യുകെയിലെ പണപ്പെരുപ്പനിരക്ക് 14നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ചില്ലറവില പണപ്പെരുപ്പനിരക്ക് 16നും പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ ഓഹരിവിപണിയിലും ഈയാഴ്ച ചാഞ്ചാട്ടത്തിനു സാധ്യതയുണ്ട്.

എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്നു മാറ്റിവച്ച ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പലിശനിരക്കു വർധനയും ഈയാഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കാം.

