മൂസവാലയെ കൊന്നവർ സൽമാൻ ഖാനെ ലക്ഷ്യമിട്ടു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം സൽമാൻ ഖാനെ വധിക്കാൻ നീക്കമുണ്ടായതായി പഞ്ചാബ് പൊലീസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. പഞ്ചാബി ഗായകനും യുവ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന സിദ്ദു മൂസവാലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി കപിൽ പണ്ഡിറ്റ് നൽകിയ മൊഴിയിലാണ് ഇതിനായി ഒരു സംഘം മുംബൈയിലെത്തിയിരുന്നെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്.

മൂസവാലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ, കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ സൽമാൻ ഖാനും പിതാവ് സലിം ഖാനും അജ്ഞാത ഭീഷണിക്കത്തു ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നിൽ മൂസവാല കൊലക്കേസിലെ സംഘം തന്നെയാണെന്നും പ്രതികളായ സച്ചിൻ ബിഷ്ണോയി, സന്തോഷ് യാദവ് എന്നിവർക്കൊപ്പം താനും സൽമാനെ ലക്ഷ്യമിട്ടു മുംബൈയിലേക്കു പോയിരുന്നതായും കപിൽ മൊഴി നൽകി.

മൂസവാലയുടെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഗുണ്ടാ നേതാവ് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരമായിരുന്നു നീക്കമെന്നും പഞ്ചാബ് പൊലീസ് മേധാവി ഗൗരവ് യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂസവാല കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളുടെയും സംപത് നെഹ്റ, ഗോൾഡി ബ്രാർ തുടങ്ങിയ ഗുണ്ടകളുടെയും പങ്കിനെക്കുറിച്ചു പഞ്ചാബ് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കും.

സൽമാനെ വധിക്കാൻ ലോറൻസ് സംഘം സംപത്തും ഗോൾഡിയും വഴിയാണ് കപിലിനെ സമീപിച്ചത്. സഹോദരൻ വിക്കി മധുഖേരയുടെ മരണത്തിലെ പങ്കിനു പ്രതികാരമായി ലോറൻസ് സംഘം മൂസവാലയ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതു മുതൽ പലവട്ടം താനുൾപ്പെടുന്ന സംഘം കൊല നടത്താൻ ചെന്നിരുന്നുവെന്നാണ് കപിൽ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്.

മൂസവാല കേസിലെ 35 പ്രതികളിൽ 23 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കാനഡയിലുള്ള ഗോൾഡി ബ്രാർ ഉൾപ്പെടെ ചില പ്രതികൾ വിദേശത്താണ്. ഇവർക്കെതിരെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടിസിറക്കിയതായി പഞ്ചാബ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അസർബൈജാനിൽ പിടിയിലായ സച്ചിൻ തപൻ എന്ന പ്രതിയെ വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും. കഴിഞ്ഞ മേയ് 29നാണു സിദ്ദു മൂസവാല (28) കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ അജ്ഞാത സംഘത്തിന്റെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിലെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജയിലിലായിരുന്ന കപിൽ 2021ൽ അമ്മയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങൾക്കായി പരോളിലിറങ്ങി മുങ്ങിയതാണ്. മൂസവാലയെ വെടിവച്ചുകൊന്ന സംഘത്തിനു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുവെന്നതാണ് കപിലിനെതിരായി ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റം.

സൽമാന് ഭീഷണി മുൻപും

സൽമാൻ ഖാനും പിതാവ് സലിം ഖാനും പതിവായി പ്രഭാത സവാരിക്കു പോകുന്ന ബാന്ദ്ര ബാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിലെ ബെഞ്ചിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 6നു ഇവർക്കു ഭീഷണിക്കത്ത് ലഭിച്ചത്. മൂസവാലയെ പോലെ വകവരുത്തുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. കത്തിന്റെ അവസാനം എൽബി എന്നു പേരു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ്‌യുടെ പങ്ക് സംശയിച്ചിരുന്നു. 2008ൽ സൽമാൻ കൃഷ്ണമൃഗത്തെ വേട്ടയാടി കൊന്നെന്ന കേസിൽ നടനോടു പകരം ചോദിക്കുമെന്നു ബിഷ്ണോയ്‌യുടെ കൂട്ടാളി നേരത്തേ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബിഷ്ണോയ് സമുദായം പവിത്രമായി കരുതുന്ന മൃഗമാണു കൃഷ്ണമൃഗം.

English Summary: Salman Khan Recced In Mumbai By Accused In Sidhu Moose Wala Murder Case