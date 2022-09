പൗരത്വ ഭേദഗതി: ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ ഇന്നു സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുക. ദീർഘകാലമായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പൗരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 189 ഹർജികൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ചു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേരളത്തിൽ നിന്നു മുസ്‍ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ ഹർജിക്കാരാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഉൾപ്പെടെ 205 ഹർജികൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ച് ഇന്നു പരിഗണിക്കും. ആകെ 15 ബെഞ്ചുകളിലായി 228 ഹർജികളാണ് ഇന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Supreme Court to hear plea against CAA, over 200 other PILs