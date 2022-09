പുതിയ പാർട്ടി 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ: ഗുലാം നബി ആസാദ്

ബാരാമുല്ല ∙ പുതിയ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദ് പറഞ്ഞു. സ്വതന്ത്ര നിലപാടുള്ള പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി തിരിച്ചുപിടിക്കുക, തദ്ദേശീയർക്കു ഭൂമിയിലും തൊഴിലിലും ഉള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവ ആയിരിക്കുമെന്ന് ആസാദ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 26ന് കോൺഗ്രസ് വിട്ട ശേഷമുള്ള ആദ്യ പൊതുസമ്മേളനത്തിലാണ് ആസാദ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

തന്റെ പേരു പോലെ ആസാദ് (സ്വതന്ത്രം) ആയ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആയിരിക്കും പാർട്ടിയുടേതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റു പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയോ ലയിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അതേസമയം മറ്റു പാർട്ടികളോടു വിരോധവുമില്ല. കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന 370–ാം വകുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യാജമായ വാഗ്ദാനം നൽകാൻ തയാറല്ലെന്ന് ആസാദ് പറഞ്ഞു.

പാർലമെന്റിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനാവശ്യമായ 350 സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് നേടാനാവില്ല. കോൺഗ്രസും ഏതാനും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും ചേർന്നാലും അതു സാധിക്കില്ലെന്ന് ആസാദ് വ്യക്തമാക്കി.

