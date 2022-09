തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കൽ മൗലികാവകാശമല്ല: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ പെടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദേശം ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ പത്രിക നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്നത് മൗലികാവകാശ ലംഘനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഹർജി ചെലവടക്കം തള്ളിയാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ഹർജിക്കാരൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സുപ്രീം കോടതി നിയമസഹായ സമിതിക്കു നൽകണം.

1950 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമവും 1961 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടപടിക്രമ ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതെന്നും മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Right to contest election neither fundamental nor common law right says supreme court