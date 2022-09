യുപി എംഎൽഎയുടെ അമ്മയുടെ കാതുമുറിച്ച് കമ്മൽ കവർന്നു

ഗാസിയാബാദ് ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മോഷ്ടാക്കൾ എംഎൽഎയുടെ മാതാവിന്റെ കാതുകൾ മുറിച്ചു. ഗാസിയാബാദിലെ വിജയ്നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംഎൽഎ പ്രദീപ് ചൗധരിയുടെ അമ്മ സന്തോഷ് ദേവിയെ (80) ആണ് അക്രമികൾ പരുക്കേൽപ്പിച്ചത്.

പ്രഭാതനടത്തത്തിനിടെ ബൈക്കിലെത്തിയ 2 യുവാക്കൾ കത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സന്തോഷ് ദേവി ആഭരണങ്ങൾ ഊരിനൽകി. എന്നാൽ, കമ്മലുകൾ ഊരിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല. അതോടെ അക്രമികൾ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെവി മുറിച്ച് കമ്മലുമായി കടന്നു. നിലവിളി കേട്ടെത്തിയവർ ചെവിയിൽ നിന്ന് ചോരയൊലിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന സന്തോഷ് ദേവിയെ ആണ് കണ്ടത്. നാട്ടുകാരാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

അതേസമയം, സംഭവം നടന്ന് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് എംഎൽഎ ആരോപിച്ചു. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനും തയാറായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചു.

English Summary: Robbers cut BJP MLA’s mothers' ear and make off with gold ear rings