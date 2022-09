കന്നുകാലികളിലെ ചർമ മുഴ രോഗത്തിന് തദ്ദേശീയ വാക്സീൻ

ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ (യുപി) ∙ കന്നുകാലികളുടെ ചർമ മുഴ രോഗത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഗവേഷകർ പുതിയ വാക്സീൻ കണ്ടെത്തിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അറിയിച്ചു. രാജ്യാന്തര ഡെയറി ഫെ‍ഡറേഷന്റെ ലോക ക്ഷീര ഉച്ചകോടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. പശു ആധാർ എന്നു പേരിട്ടിട്ടുള്ള ബയോമെട്രിക് വിവരശേഖരണത്തിലൂടെ കന്നുകാലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഡേറ്റ ബേസാണ് ഇന്ത്യ തയാറാക്കി വരുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



വൈറസ് ബാധ മൂലം കന്നുകാലികളിലുണ്ടാകുന്ന ചർമ മുഴ രോഗം ക്ഷീരമേഖലയെ തളർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രോഗവ്യാപനം ചെറുക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Vaccine Prepared In India For Lumpy Skin Disease in Cattle, Says PM Modi