മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീടു കത്തി; കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

ബറേലി (യുപി) ∙ മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടിച്ച വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ് 8 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞ് മരിച്ചു. പച്ചൗമി ഗ്രാമത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണു സംഭവം. കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കട്ടിലിനരികിൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുത്തിയിട്ട ശേഷം ഗൃഹനാഥൻ സുനിൽകുമാർ കശ്യപ് ജോലിക്കു പോയതായിരുന്നു. തീപിടിച്ച മേൽക്കൂര കട്ടിലിലേക്കു വീണാണ് കുഞ്ഞിനു പൊള്ളലേറ്റത്.



അപകടസമയത്ത് സുനിൽകുമാറിന്റെ ഭാര്യയും 2 വയസ്സുള്ള മൂത്ത കുട്ടിയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. പൊള്ളലേറ്റ കുഞ്ഞിനെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

