തെറ്റായ സ്വത്തുവിവരം നൽകുന്നത് അഴിമതി: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്ഥാനാർഥികളുടെയോ പങ്കാളിയുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ സ്വത്തുവിവരം സംബന്ധിച്ചു തെറ്റായ വിവരം നൽകുന്നതു അഴിമതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സ്ഥാനാർഥികൾ നൽകുന്ന സത്യവാങ്മൂലം പരസ്യപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനുകൾക്കുള്ള അധികാരം ശരിവച്ചുകൊണ്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു.യു.ലളിത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

മൈസൂരു മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ വാർഡ് കൗൺസിലറായി വിജയിച്ച രുക്മിണി മാദേഗൗഡയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു റദ്ദാക്കിയ നടപടി ശരിവച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Supreme Court says submitting wrong details about assets is corruption