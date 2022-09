അമ്മയെ കണ്ടില്ല; അമ്മമാർക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിറന്നാൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രക്തദാനത്തിനായി 15 ദിന പ്രചാരണ പരിപാടി മുതൽ വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ വരെ വിവിധ ചടങ്ങുകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 72–ാം പിറന്നാളാഘോഷം രാജ്യമെങ്ങും നടന്നു. സാധാരണ സ്വന്തം അമ്മയെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം തേടുകയാണ് പതിവെന്നും അതുണ്ടായില്ലെങ്കിലും മധ്യപ്രദേശിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്മമാരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതിൽ താനും അമ്മയും സന്തുഷ്ടരാണെന്നും ഷിയോപുരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മോദി പ്രതികരിച്ചു. വനിതകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിലെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളും ബിജെപിയും വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളുമായി ജന്മദിനാഘോഷച്ചടങ്ങ് നടത്തി. മോദിയുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും ആത്മസമർപ്പണത്തിനും കീഴിൽ രാഷ്ട്രനിർമാണം കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലെത്തട്ടെയെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ആശംസിച്ചു. മോദിയുടെ ദർശനവും നേതൃത്വവും രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻകറിന്റെ പ്രതികരണം. രാഹുൽ ഗാന്ധി, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും മോദിക്ക് ആശംസ അറിയിച്ചു. വിദേശ നേതാക്കളിൽ നിന്നും ആശംസകളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു.

English Summary: Modi remembers mother, says couldn’t meet & take blessings but many mothers blessed me today