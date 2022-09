ഡൽഹിയിൽ ലഹരി നിരോധനം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി; വേണ്ടത് നയതീരുമാനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ മദ്യം ഉൾപ്പെടെ ലഹരിപാനീയങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും വിപണനവും ഉപയോഗവും ഡൽഹിയിൽ നിരോധിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഹർജിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതു തങ്ങളല്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി നേതാവും അഭിഭാഷകനുമായ അശ്വിനികുമാർ ഉപാധ്യായ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.



‘ചെറിയ തോതിൽ മദ്യപിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നു ചിലർ പറയുന്നു. ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് നയപരമായ തീരുമാനമാണ്’– ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു.യു.ലളിത് പറഞ്ഞു.

നയപരമായ തീരുമാനമാണ് വേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, സിഗരറ്റിലേതു പോലെ മദ്യക്കുപ്പികളിൽ മുന്നറിയിപ്പു വാചകമെങ്കിലും എഴുതണമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആളുകളെ ഇതു സഹായിക്കുമെന്നും അശ്വിനികുമാർ വാദിച്ചു. ഹർജി തള്ളുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ പിൻവലിച്ചു.

