കേന്ദ്ര ഡിഎ 4% കൂട്ടി; ജൂലൈ മുതൽ പ്രാബല്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്തയും (ഡിഎ) പെൻഷൻകാരുടെ ആശ്വാസബത്തയും (ഡിആർ) 4% കൂട്ടി 38% ആക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇക്കൊല്ലം ജൂലൈ മുതൽ പ്രാബല്യമുണ്ട്. ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരുമായി 1.16 കോടി പേർക്കു പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

ഇക്കൊല്ലം ജൂൺ വരെയുള്ള 12 മാസം ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചികയിലുണ്ടായ വർധന കണക്കാക്കിയാണു ഡിഎ കൂട്ടിയതെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ അറിയിച്ചു. പ്രതിവർഷം 12,852.56 കോടി രൂപ ഇതിനായി അധികം വകയിരുത്തും.

English Summary: Dearness allowance for central government employees hiked by 4% ahead of festival season