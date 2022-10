5ജി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേരളമില്ല; 5ജിയിൽ 4ജിയുടെ 10 മടങ്ങ് ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ തുരങ്കനിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി വോഡഫോൺ – ഐഡിയ (വിഐ) 5ജി അധിഷ്ഠിത സംവിധാനം ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് വേദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

4ജിയുടെ 10 മടങ്ങ് ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം 5ജിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 5ജി സൗകര്യമുള്ള ഫോൺ വേണം. രാജ്യമാകെ ലഭ്യമാകാൻ 2 വർഷമോ അതിലധികമോ എടുത്തേക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേരളമില്ല. നിരക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും 4ജിയേക്കാൾ 10–20% വർധന പ്രതീക്ഷിക്കാം. 4ജി നിരക്കിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ 5ജിക്കും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

∙ ‘2014 ൽ ഒരു ജിബി ഡേറ്റയ്ക്ക് 300 രൂപയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു 10 രൂപ മാത്രമാണ്. രാജ്യത്ത് വ്യക്തിയുടെ ശരാശരി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം മാസം 14 ജിബിയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചെലവ് 4200 രൂപയായിരുന്നത് 125–150 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.’ ‌– പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

English Summary: Kerala not in 5G first phase