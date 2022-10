കുടുംബപാരമ്പര്യം തകർക്കാൻ മോദിക്കാവില്ല: പങ്കജ മുണ്ടെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഷ്ട്രീയകുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ജനമനസ്സുകളിൽ സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു പോലും അതു തകർക്കാനാവില്ലെന്ന ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയുമായ പങ്കജ മുണ്ടെയുടെ പ്രസംഗവും വിവാദമാകുന്നു. മുൻ ബിജെപി നേതാവ് ഗോപിനാഥ് മുണ്ടെയുടെ മകളാണ് പങ്കജ.

‘മോദിജി കുടുംബാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലുമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തകർക്കാൻ മോദിജിക്കു പോലും കഴിയില്ല’– പങ്കജ പറഞ്ഞു. പങ്കജയുടെ സഹോദരി പ്രീതം ബിജെപിയുടെ ലോക്സഭാംഗമാണ്.

