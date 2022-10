120 കോടിയുടെ ലഹരിമരുന്ന്: എയർ ഇന്ത്യ മുൻ പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ പിടിയിൽ

മുംബൈ ∙ 120 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 60 കിലോഗ്രാം ലഹരിമരുന്നുമായി എയർ ഇന്ത്യ മുൻ പൈലറ്റ് അടക്കം 6 പേരെ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

എൻസിബി മുംബൈ യൂണിറ്റ് ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 10 കിലോഗ്രാം ലഹരിമരുന്നു പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് ഒരാളെയും മുംബൈയിൽനിന്നു 3 പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസിന് സമീപത്തുള്ള ഗോഡൗണിൽനിന്ന് 50 കിലോ ലഹരിമരുന്നു കൂടി കണ്ടെത്തിയതിനൊപ്പം 2 പേരെക്കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

മുൻ പൈലറ്റ് എസ്.ജി.മഹിദ, വി.ഭാസ്കർ, എസ്.എം.ചൗധരി, മുത്തു, അലി, എം.എഫ്.കിസ്റ്റി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് എൻസിബി ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ സഞ്ജയ് സിങ് പറഞ്ഞു.

യുഎസിൽനിന്നു പൈലറ്റ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ആളാണ് മഹിദ. 2016 – 18 ൽ എയർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാൽ ജോലി വിട്ടു. അറസ്റ്റിലായ സംഘം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 225 കിലോഗ്രാം ലഹരിമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണസംഘം അറിയിച്ചു.

തുടരുന്ന ലഹരിക്കടത്ത്

∙ 2021 സെപ്റ്റംബർ: 21,000 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 3000 കിലോ ഹെറോയിൻ ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്ത് പിടിച്ചു.

∙ 2022 ഏപ്രിൽ: 1439 കോടി രൂപയുടെ 205.6 കിലോ ഹെറോയിൻ ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ഡ്‌ല തുറമുഖത്തിനു സമീപത്ത് കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നു പിടികൂടി.

∙ മേയ്: ‌500 കോടി രൂപയുടെ 56 കിലോ കൊക്കെയ്ൻ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്തിനു സമീപത്തുനിന്നും 450 കോടി രൂപ വിലയുള്ള 90 കിലോ ഹെറോയിൻ ഗുജറാത്തിലെ അമ്രേലി ജില്ലയിൽ നിന്നും പിടിച്ചു.

∙ ജൂലൈ: 376 കോടി രൂപയുടെ 75 കിലോ ഹെറോയിൻ മുന്ദ്ര തുറമുഖപരിസരത്തു നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു.

∙ ഓഗസ്റ്റ്: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഘറിലെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് 1400 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 700 കിലോഗ്രാം മെഫെഡ്രോൺ പിടികൂടി.

∙ സെപ്റ്റംബർ 30: നവിമുംബൈയിലെ വാശിയിൽ, മലയാളി വിജിൻ വർഗീസ് ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തിൽ നിന്ന് 1476 കോടി രൂപയുടെ ലഹരിമരുന്ന് പിടികൂടി.

English Summary: Six people including air india former pilot arrested with drugs