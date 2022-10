അദാനിയോ ജയ്ഷായോ ആകട്ടെ; നിക്ഷേപം പ്രധാനമെന്ന് ഗെലോട്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജസ്ഥാനിലെ നിക്ഷേപ സംഗമത്തിൽ വ്യവസായി ഗൗതം അദാനിയെ ക്ഷണിച്ച സംഭവത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് രംഗത്ത്. രാജസ്ഥാന് നിക്ഷേപവും തൊഴിലും ആവശ്യമായതിനാൽ അദാനിയോ അംബാനിയോ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മകൻ ജയ് ഷായോ വന്നാലും സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. നിക്ഷേപസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മൂവായിരത്തോളം പ്രതിനിധികൾ കോൺഗ്രസുകാരാണോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ വ്യവസായി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് അദാനിയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഗെലോട്ട് ചടങ്ങിലേക്കു ക്ഷണിച്ചത് വാർത്തയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 5–7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 65,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഗെലോട്ടിനെ സാക്ഷിയാക്കി അദാനി ചടങ്ങിൽ അറിയിച്ചു.

അദാനി പങ്കെടുത്തതിനെ രാഹുൽ ഇന്നലെ ന്യായീകരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിൽ 60,000 കോടിയോളം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് അദാനി അറിയിച്ചെന്നും അത്തരമൊരു വാഗ്ദാനം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നിരസിക്കാനാവില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

