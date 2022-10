ജെഡിയു – കോൺഗ്രസ് ലയനത്തിന് പ്രശാന്ത് കിഷോർ ഉപദേശിച്ചു: നിതീഷ് കുമാർ

പട്ന ∙ ജെഡിയുവിനെ കോൺഗ്രസിൽ ലയിപ്പിക്കണമെന്ന് തന്നെ ഉപദേശിച്ചയാളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറെന്ന് നിതീഷ് കുമാർ. ബിജെപിക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രശാന്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനമെന്നും ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ‘ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെയാണ് പ്രശാന്ത് എന്നെക്കാണാൻ വന്നത്. കുറേക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 5 വർഷം മുൻപ് ജെഡിയുവിനെ കോൺഗ്രസിൽ ലയിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞയാളാണ് പുള്ളി’– നിതീഷ് പറഞ്ഞു. ജെഡിയുവിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ നിതീഷ് തന്നോടാവശ്യപ്പെട്ടെന്നും താനത് നിരസിച്ചെന്നും പ്രശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിതീഷിന്റെ മറുപടി.

English Summary: Prashant Kishor had asked to merge JD(U) with Congress; Bihar CM Nitish Kumar