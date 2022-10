ബോട്ടിന് നേരെ വെടി; ഇന്ത്യയിലേക്ക് 13 കി.മീ നീന്തി ലങ്കൻ യുവാവ്

ചെന്നൈ ∙ ഇന്ത്യയിലേക്കു ബോട്ടിൽ കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ശ്രീലങ്കൻ നാവിക സേനയുടെ വെടിവയ്പിനെ തുടർന്നു കടലിൽ ചാടിയ യുവാവ് 13 കിലോമീറ്റർ നീന്തി തമിഴ്നാട് ധനുഷ്കോടി തീരത്ത് എത്തി. ലങ്കയിലെ മാന്നാർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഹസൻ ഖാൻ എന്ന യുവാവും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച ബോട്ടിനു നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇതോടെ ഇയാൾ പേടിച്ച് കടലിൽ ചാടി. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബോട്ടിൽതന്നെ യാത്ര തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ചയാണ് കടലിൽ നീന്തിവരുന്ന ഹസ്സനെ തമിഴ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കണ്ടെത്തിയത്.



സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയവരുടെ എണ്ണം 175 ആയി.

English Summary: Sri Lankan Man Jumps Into Sea And Swims To Indian Shore