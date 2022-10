പശുവിനെ ദേശീയമൃഗമാക്കാൻ ഹർജി: പിഴയിടുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പശുവിനെ ദേശീയമൃഗമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. പശുവിനെ ദേശീയമൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജോലിയാണോയെന്നു ജസ്റ്റിസ് എസ്.കെ.കൗൾ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.



പിഴ ഈടാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കും വിധത്തിലുള്ള ഹർജികൾ എന്തിനാണു ഫയൽ ചെയ്യുന്നതെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടർന്നു ഹർജി പിൻവലിച്ചു. പശുവിനെ ദേശീയമൃഗമാക്കാൻ സർക്കാരിനു കോടതി നിർദേശം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ഗോവംശ് സേവ സദൻ എന്ന സംഘടനയാണു ഹർജിയുമായി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

