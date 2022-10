ഒട്ടേറെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ രഹസ്യപിന്തുണ; പെട്ടി തുറക്കുമ്പോൾ അദ്ഭുതപ്പെടും: തരൂർ

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ‘ഒൗദ്യോഗിക പക്ഷം’ ഏകപക്ഷീയമായി ജയിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവർ അദ്ഭുതപ്പെടാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്ന് ശശി തരൂർ. തനിക്കു പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തവരും പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരും സ്വകാര്യമായി പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു തരൂർ വ്യക്തമാക്കി.

ഒൗദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന്റെ രഹസ്യ പിന്തുണയുള്ള മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയെ അട്ടിമറിക്കുക നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോഴും വോട്ട് ഉയർത്താമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് തരൂർ പക്ഷം.

‘എന്റെ എതിരാളിക്കു വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നേതാക്കളിൽ ചിലർ വോട്ടർമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, രഹസ്യ ബാലറ്റ് വഴിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരിൽ പലരും എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തേക്കും. 1997ലും 2000ലും നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒൗദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥി നേടിയ ഏകപക്ഷീയ വിജയം ഇക്കുറിയും ആവർത്തിക്കുമെന്നു കരുതുന്നവർ ഈ മാസം 19നു വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ അദ്ഭുതപ്പെടും.’ തരൂർ അവകാശപ്പെട്ടു.

മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവുമായ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദീൻ, കാർത്തി ചിദംബരം എംപി (തമിഴ്നാട്), സന്ദീപ് ദീക്ഷിത് (ഡൽഹി), പ്രിയ ദത്ത് (മഹാരാഷ്ട്ര), നാഗാലാൻഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ.എൽ.ചിഷി, സൽമാൻ സോസ് (കശ്മീർ) തുടങ്ങിയവരടക്കം ഏതാനും ചിലർ മാത്രമാണു കേരളത്തിനു പുറത്ത് തരൂരിനു പരസ്യ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഖർഗെ പ്രസിഡന്റാകുന്നതിൽ എതിർപ്പുള്ള ഒട്ടേറെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രഹസ്യപിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു തരൂർ പക്ഷം പറയുന്നു.

ദേശീയ, സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളിലെ ഒട്ടേറെ നേതാക്കളുടെ പരസ്യ പിന്തുണയാണു ഖർഗെയുടെ കരുത്ത്. ഇതുവഴി പിസിസികളുടെ പിന്തുണയും അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇന്നലെ മുലായം സിങ് യാദവിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം ലക്നൗവിലെ പിസിസി പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തരൂർ ഇന്നു ഗുജറാത്തിൽ പ്രചാരണം നടത്തും.

