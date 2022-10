മ്യാൻമർ തടങ്കൽ: തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ 10 പേർക്ക് കൂടി മോചനം

ചെന്നൈ ∙ ജോലി തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി മ്യാൻമറിൽ സായുധസംഘത്തിന്റെ തടവിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നവരിൽ ഒരു മലയാളിയും 9 തമിഴ്നാട്ടുകാരും കൂടി മോചിതരായി. തിരുവനന്തപുരം പാറശ്ശാല സ്വദേശി വൈശാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണു കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഗുണ്ടാസംഘത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്. വൈശാഖിനെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നു തമിഴ്നാട് നോർക്ക ഓഫിസർ അനു പി.ചാക്കോ പറഞ്ഞു.

30 മലയാളികളടക്കം തടങ്കലിലായ അഞ്ഞൂറോളം ഇന്ത്യക്കാരിൽ അൻപതോളം പേർക്കേ ഇതുവരെ മോചനം സാധ്യമായിട്ടുള്ളൂ. അതിനിടെ, ഉദ്യോഗാർഥികളെ രണ്ടരലക്ഷം രൂപവരെ ഈടാക്കി തായ്‌ലൻഡിലെത്തിച്ച 2 തൊഴിൽ ഏജന്റുമാർ കൂടി തമിഴ്നാട്ടിൽ പിടിയിലായി. തിരുനെൽവേലിയിൽ സ്വകാര്യ ഏൻജസി നടത്തുന്ന ഇവരാണ് ഡേറ്റ എൻട്രി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവാക്കളെ ദുബായ് വഴി തായ്‌ലൻഡിലേക്കു കടത്തിയത്. അവിടെ നിന്നു സായുധസംഘം മ്യാൻമറിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: 10 more Indians including one Keralite released from Myanmar