66എ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു കേസും പാടില്ല: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ (ഐടി) നിയമത്തിൽ നിന്ന് 2015ൽ റദ്ദാക്കിയ 66എ വകുപ്പനുസരിച്ചു കേസെടുക്കരുതെന്നു സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി. വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകുന്ന വകുപ്പാണിത്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിലവിലുള്ള എല്ലാ കേസുകളിൽ നിന്നും 66എ വകുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റിസ് എസ്.രവീന്ദ്ര ഭട്ട് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഡിജിപിമാർ, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർക്കു നിർദേശം നൽകി. ഐടി നിയമം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ വകുപ്പു നീക്കം ചെയ്ത കാര്യം വ്യക്തമായി അറിയിച്ചിരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

സുപ്രീം കോടതി 2015ൽ റദ്ദാക്കിയിട്ടും ഇപ്പോഴും ഈ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് (പിയുസിഎൽ) നൽകിയ ഹർജിയിലാണു കോടതിയുടെ നിർദേശം.

English Summary: Supreme Court directs not to file case under 66A of IT law