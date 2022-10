യുപി പൊലീസും ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗ്രാമീണരും തമ്മിൽ സംഘർഷം; ഒരു മരണം

ഡെറാഡൂൺ ∙ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉധംസിങ് നഗർ ജില്ലയിലെ ഭരത്പുർ ഗ്രാമത്തിൽ മണൽ മാഫിയ നേതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ യുപി പൊലീസ് സംഘവും ഗ്രാമീണരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ വെടിയേറ്റ് ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ ഭാര്യ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജസ്പുർ ബ്ലോക്ക് പ്രമുഖ് ഗുർതാജ് ഭുല്ലാറിന്റെ വീട്ടിൽ മണൽ മാഫിയ നേതാവ് ജാഫർ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതായറിഞ്ഞ് മൊറാദാബാദ് ജില്ലയിലെ ഠാക്കൂർവാഡ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള സംഘം ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് എത്തി.

പൊലീസ് സംഘവും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം പരസ്പരം വെടിവയ്പിൽ കലാശിച്ചു. ഭുല്ലാറിന്റെ ഭാര്യ ഗുർപ്രീത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിനിടെ വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. 4 പൊലീസുകാർക്കും പരുക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഗ്രാമീണർ രാത്രി 11 വരെ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസും മൊറാദാബാദ് പൊലീസും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: BJP leader's wife killed in clash between Uttar Pradesh Police and villagers in Uttarakhand