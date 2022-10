പ്രണയം നിരസിച്ചു; കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയെ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു കൊന്നു

ചെന്നൈ ∙ പ്രണായാഭ്യർഥന നിരസിച്ച കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയെ യുവാവ് ട്രെയിനിനു മുന്നിലേക്കു തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തി. ചെന്നൈ സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ട് സബേർബൻ സ്റ്റേഷനിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയായ സത്യയാണു (20) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തള്ളി വീഴ്ത്തിയ ശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞ ആദമ്പാക്കം സ്വദേശി സതീഷിനായി (23) പൊലീസ് ഊർജിത അന്വേഷണത്തിലാണ്. ടി നഗറിലെ ജെയിൻ കോളജിൽ ബിബിഎ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയാണു കൊല്ലപ്പെട്ട സത്യ.

ഏറെനാളായി ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ നടന്നു ശല്യപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ സതീഷിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് കോളജിലേക്ക് പോകാൻ ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കവെ സതീഷ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. ഇതിനിടെ താംബരം-ബീച്ച് സബേർബൻ ട്രെയിൻ ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് സമീപമെത്തിയപ്പോൾ തള്ളിയിടുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ട്രെയിനിന് അടിയിൽപ്പെട്ട സത്യ അപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു. മറ്റ് യാത്രക്കാർ യുവാവിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിഫലമായി.

English Summary: College girl dies after stalker pushes her in front of moving train in Chennai