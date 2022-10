നരബലിയെന്ന് പരാതി; വാതിൽ തകർത്ത് 6 പേരെ പിടികൂടി

ചെന്നൈ ∙ നരബലി നടക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് തിരുവണ്ണാമലയിലെ വീട്ടിൽ പാഞ്ഞെത്തി തമിഴ്നാട് പൊലീസ്; പൂജ തടഞ്ഞാൽ സ്വയം ബലി നൽകുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീട്ടുകാർ; ഒടുവിൽ മണ്ണുമാന്തി കൊണ്ടു വാതിൽ തകർത്ത് പൊലീസ് സംഘം 5 കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മന്ത്രവാദിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അകത്തുകയറിയ തഹസിൽദാരെയും പൊലീസുകാരെയും മന്ത്രവാദി കടിച്ചുപരുക്കേൽപ്പിച്ചു.

English Summary: Six people arrested for alleged Human Sacrifice attempt in Tamilnadu