ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ ഡൽഹിയിൽ എത്തിപ്പറയും; പോടാ...

ചെന്നൈ ∙ ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്നു കേന്ദ്രം പിൻമാറിയില്ലെങ്കിൽ 'ഹിന്ദി തെരിയാത്, പോടാ' പ്രചാരണവുമായി ഡൽഹിയിലെത്തുമെന്ന് ഡിഎംകെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹിന്ദി പ്രചാരണം, നീറ്റ് പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ, കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മറ്റ് നയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഡിഎംകെ യുവജനവിഭാഗം നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്നാലെയാണു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇംഗ്ലിഷിന് ബദലാകണം ഹിന്ദിയെന്നും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ പരസ്പരം ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കണമെന്നുമുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയാണു തമിഴ്നാട്ടിൽ ‘ഹിന്ദി തെരിയാത് പോടാ’ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത്.

English Summary: DMK threatens to conduct anti Hindi campaign in Delhi