സിസോദിയയെ 9 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്ത് സിബിഐ; അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അഭ്യൂഹം, രാത്രി വിട്ടയച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ സിബിഐ 9 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തു. രാവിലെ 11.20നു സിബിഐ ഓഫിസിൽ ഹാജരായ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ഉയർന്നെങ്കിലും രാത്രി 8.40ന് വിട്ടയച്ചു. കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധവും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചെന്നാണു വിവരം.

രാവിലെ മഥുര റോഡിലെ വസതിയിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ച്, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം വാഹന റാലിയായി എഎപി ഓഫിസിലാണ് സിസോദിയ അദ്യം എത്തിയത്. രാജ്ഘട്ടിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലത്തും പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. തുടർന്നായിരുന്നു സിബിഐ ഓഫിസിലേക്കുള്ള യാത്ര. എഎപി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജയിലിലടയ്ക്കുമെന്നു ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ചോദ്യംചെയ്യലിനുശേഷം സിസോദിയ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി വിട്ടാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദം വരെ വാഗ്ാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു പ്രതിഷേധിച്ച എഎപി ദേശീയ വക്താവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സഞ്ജയ് സിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചു. മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നേരത്തെ രണ്ടു തവണ സിസോദിയയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എഎപി കമ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം മേധാവിയും മലയാളിയുമായ വിജയ് നായർ, ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായി അഭിഷേക് ബോയിൻപള്ളി എന്നിവരെ നേരത്തേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

Addressing the Media | LIVE https://t.co/HNOy986xM5 — Manish Sisodia (@msisodia) October 17, 2022

ഇതിനിടെ, സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണത്തിൽ, സിസോദിയ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിലെ സമൻസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ബിജെപി നേതാവും എംപിയുമായ മനോജ് തിവാരി നൽകിയ അപ്പീൽ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി.

