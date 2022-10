ലഷ്കർ നേതാവ് മഹമൂദിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം ചൈന തടഞ്ഞു

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ലഷ്കറെ തയിബ നേതാവ് ഷാഹിദ് മഹമൂദിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ഇന്ത്യ–യുഎസ് നിർദേശം യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ അൽ ഖായിദ സാങ്ഷൻസ് കമ്മിറ്റിയിൽ ചൈന തടഞ്ഞു. മഹമൂദിനെ 2016 ൽ യുഎസ് ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ലഷ്കറെ തയിബ നടപ്പാക്കിയ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ യുഎസ് പൗരന്മാരുൾപ്പെടെ 160 ലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഘടനയുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തന വിഭാഗമായ ഫലാഹി ഇൻസാനിയത്തിന്റെ ഉന്നത നേതാവായ മഹമൂദ് പാക്കിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി കേന്ദ്രമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലഷ്കർ തലവൻ ഹാഫിസ് സയീദ് ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖർക്കെതിരെ നടപടിക്കുള്ള യുഎൻ ശ്രമങ്ങളെ ചൈന തടയുന്നത് നാലാം തവണയാണ്.

English Summary: China puts hold on proposal by India, US at UN to list Pakistan based LeT terrorist