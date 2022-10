307 പുരാവസ്തുക്കൾ യുഎസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മടക്കി നൽകി; മൂല്യം 32 കോടി രൂപ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ കള്ളക്കടത്തുകാരിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത 32 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 307 പുരാവസ്തുക്കൾ യുഎസ് ഇന്ത്യയ്ക്കു മടക്കി നൽകി. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വഴി കള്ളക്കടത്തുകാർ യുഎസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഇവ 15 വർഷത്തെ ശ്രമത്തിലൂടെയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളി‍ൽ നിന്ന് പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്തു നടത്തുന്ന സുഭാഷ് കപൂറിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നു മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തിയ 235 പുരാവസ്തുക്കളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ന്യൂയോർക്കിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുരാവസ്തുക്കൾ കോൺസുൽ ജനറൽ രൺദീർ ജയ്സ്വാൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.

