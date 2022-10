ഹിമാചൽ: 11 ബിജെപി എംഎൽഎമാർക്ക് സീറ്റില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഹിമാചൽപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 62 സീറ്റുകളിലെയും കോൺഗ്രസ് 46 സീറ്റുകളിലെയും സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് 22 സീറ്റിലും ബിജെപി 6 സീറ്റിലും സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്നീടു പ്രഖ്യാപിക്കും. 11 സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർക്ക് ബിജെപി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നിലവിലുള്ള എംഎൽഎമാർക്കെല്ലാം അവസരം നൽകി. നവംബർ 12നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ മാസം 25 ആണ് നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകാനുള്ള അവസാന തീയതി.

ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ജയ്റാം ഠാക്കൂർ സേരജ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു തന്നെ മത്സരിക്കും. കോൺഗ്രസിന്റെ ഛേട് റാം ഠാക്കൂർ ആണ് എതിർ സ്ഥാനാർഥി. അടുത്ത കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് വിട്ടു വന്ന എംഎൽഎമാരായ പവൻകുമാർ കാജൽ (കാംഗ്ര), ലഖ്‌വിന്ദർ റാണ (നലഗഡ്) എന്നിവർ അതേ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളാകും.

