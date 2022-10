രക്തകോശത്തിനു പകരം കുത്തിവച്ചത് പഴച്ചാർ; യുപിയിൽ യുവാവ് മരിച്ചു

പ്രയാഗ്‌രാജ് (യുപി) ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രയാഗ്‌രാജിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഡെങ്കി ബാധിച്ചു ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ രോഗിക്ക് രക്തഘടകമായ പ്ലേറ്റ്ലറ്റിനു പകരം അബദ്ധത്തിൽ മധുര നാരങ്ങാ (മൊസംബി) ജ്യൂസ് കയറ്റി. രോഗി മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ ആശുപത്രി പൂട്ടി.

പ്രദീപ് പാണ്ഡെ (32) എന്നയാളാണു മരിച്ചത്. ഡെങ്കി ബാധിതർക്കു രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലറ്റിന്റെ അളവു കുറയുമെന്നതുകൊണ്ട് അതു കുത്തിവയ്ക്കുക പതിവാണ്. മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് എത്തിച്ച പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകളാണ് പ്രദീപ് പാണ്ഡെയ്ക്കു നൽകിയതത്രേ. 3 യൂണിറ്റ് കയറ്റിയപ്പോഴേക്ക് ഇദ്ദേഹം അവശനായതോടെ നിർത്തിവച്ചു. തുടർന്ന് മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും മരിച്ചു.

പാണ്ഡെയ്ക്കു പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകൾ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോയിൽ നിന്നാണ്, നൽകിയത് മധുരനാരങ്ങാ ജ്യൂസാണെന്ന സംശയമുണ്ടായത്. ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ബ്രജേഷ് പഥക് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ, നൽകിയത് പഴച്ചാറാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് പ്രയാഗ്‌രാജ് ഐജി രാകേഷ് സിൻഹ പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണത്തിന് മൂന്നംഗ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാണ്ഡെയ്ക്കു നൽകിയ ദ്രാവകത്തിന്റെ ബാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. പ്രയാഗ്‌രാജിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യാജ രക്തലാബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവും ചെറിയ രക്തകോശങ്ങളായ പ്ലേറ്റ്ലറ്റിനു നിറമില്ല.

