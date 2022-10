വൺവെബ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണം വിജയം; ആകാശത്ത് ഹാപ്പി ദീപാവലി

ചെന്നൈ ∙ വൺവെബ് പദ്ധതിയുടെ 36 ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ജിഎസ്എൽവി മാർക്ക് 3 റോക്കറ്റിന്റെ പരിഷ്കൃത രൂപമായ എൽവിഎം3 എം2 601 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി. പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ ഇതിലെ എല്ലാ ഉപഗ്രഹങ്ങളും വേർപെട്ടതായും വിക്ഷേപണം വിജയകരമാണെന്നും ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ എസ്. സോമനാഥ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യാന്തര വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യ പുതുശക്തിയായി മാറി.

ബാഹുബലി, ഫാറ്റ്ബോയ് തുടങ്ങിയ വിളിപ്പേരുകളിലറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ റോക്കറ്റാണ് 4 ടൺ വാഹക ശേഷിയുള്ള ജിഎസ്എൽവി മാർക്ക് 3. ഇത് വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയെന്ന നേട്ടത്തിനു പുറമേ, ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് വിതരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലൈസൻസ് ലഭിച്ച കമ്പനിയായ വൺവെബിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി വിക്ഷേപിച്ചു എന്ന സവിശേഷതയും ഇന്നത്തെ ദൗത്യത്തിനുണ്ട്.

ഇന്നു പുലർച്ചെ 12.07 ന് ആണ് വൺ വെബ് ഇന്ത്യ –1 എന്നു പേരുള്ള ദൗത്യം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽനിന്ന് കുതിച്ചുയർന്നത്. 19 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആദ്യ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർദിഷ്ട ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി. ഐഎസ്ആർഒയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗമായ ന്യൂ സ്‌പേസ് ഇന്ത്യയും (എൻഎസ്‌ഐഎൽ) ബ്രിട്ടിഷ് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ വൺവെബുമായുള്ള ആദ്യ വാണിജ്യ കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിക്ഷേപണം. എൻഎസ്‌ഐഎലിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ കരാറാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പിഎസ്എൽവി റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ആദ്യ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണം നടത്തിയത്.

∙ 2023 ന് ഉള്ളിൽ 648 ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ആഗോള അതിവേഗ ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം കൊണ്ടുവരാനാണ് വൺ വെബിന്റെ ലക്ഷ്യം. എയർടെലിന്റെ പ്രമോട്ടർമാരായ ഭാരതി എന്റർപ്രൈസസ്, വൺവെബിന്റെ പ്രധാന നിക്ഷേപകരാണ്. പദ്ധതി ഇതിനകം ലോകത്ത് മറ്റിടങ്ങളിലായി 13 വിക്ഷേപണങ്ങൾ നടത്തി 428 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൺവെബ്

∙ ഡയറക്ട് ടു ഹോം ഡിഷ് ടിവി സേവനം പോലെ ചെറിയ ഡിഷ് ആന്റിന വഴി ഇന്റർനെറ്റ് വിതരണം.

∙ വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഇന്റർനെറ്റ്.

∙ ഇതുവരെ 464 ഉപഗ്രഹങ്ങ‍ൾ.

English Summary: ISRO launches 36 OneWeb satellites in first commercial launch for LVM-3