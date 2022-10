1280 കോടി ഡോളർ ബഹിരാകാശ വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ; അടുത്ത വൺ വെബ് വിക്ഷേപണം ഫെബ്രുവരിയിൽ

ചെന്നൈ ∙ ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനരംഗത്തെ ബ്രിട്ടിഷ് സ്റ്റാർട്ടപ് പദ്ധതിയായ വൺ വെബിന്റെ 36 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ നടത്തിയ ജിഎസ്എൽവി ദൗത്യത്തിൽ വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചതോടെ ആഗോള വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ രംഗത്തെ പ്രധാന ശക്തികളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ മാറുന്നു. 44,700 കോടി ഡോളറാണ് ആഗോള ബഹിരാകാശ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മൂല്യം. നിലവിൽ 960 കോടി ഡോളറാണ് ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക്. 2 വർഷത്തിനകം ഇത് 1280 കോടി ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.



വൺവെബിന്റെ 36 ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി അടുത്ത വിക്ഷേപണം 2023 ഫെബ്രുവരിയോടെ നടക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ എസ്.സോമനാഥ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത മാസം സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ (എസ്എസ്എൽവി) പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം നടത്താനും പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. താഴ്ന്ന ഭൗമ ഭ്രമണപഥങ്ങളിലേക്ക് (ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്) 500 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ രൂപകൽപന. ചന്ദ്രയാൻ -3 ദൗത്യം 2023 ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ജിഎസ്എൽവിയിൽ ശ്രദ്ധ

പിഎസ്എൽവി റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വിഭാഗത്തിൽ മികവു തെളിയിച്ച ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന (ഐഎസ്ആർഒ) ഇനി ജിഎസ്എൽവിയുടെ പുതിയ ദൗത്യങ്ങളിലാണു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. താഴ്ന്ന ഭൗമ ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ (ലോവർ എർത്ത് ഓ‍ർബിറ്റ്) 10 ടൺ വരെ ഭാരമെത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള എൽവിഎം –3 റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹമോ ഒന്നിലധികം ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളോ വിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ജന്മദിനത്തിൽ വിക്ഷേപണം

വൺവെബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപകരിൽ ഒരാളായ ഭാരതി എന്റർപ്രൈസസ് സിഇഒ സുനിൽ ഭാരതി മിത്തലിന്റെ ജന്മദിനത്തിലായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ഭാരതി എന്റർപ്രൈസസ് എയർടെലിന്റെ പ്രമോട്ടറാണ്. ഇന്നലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ മിത്തലും എത്തിയിരുന്നു.

വരുമാനം 1000 കോടി

ഇന്നലെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ച ഇനത്തിൽ ഏകദേശം 1,000 കോടി രൂപയോളം ഐഎസ്ആർഒയ്ക്ക് വൺവെബ് നൽകും. 2 ഘട്ടത്തിലേതും ചേർത്ത് ഏകദേശം 2,000 കോടി രൂ ഐഎസ്ആർഒയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ രാജ്യത്ത് യാഥാർഥ്യമാകും. വൺവെബ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ സേവനം ആദ്യം ആരംഭിക്കുക. ഇതിനുള്ള ലൈസൻസ് ആദ്യം ലഭിച്ച കമ്പനിയും വൺവെബാണ്. ഇതുവരെ പദ്ധതി ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ച ആകെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം 464 ആണ്.

ഉപഗ്രഹ സേവനത്തിനുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സ്പെക്ട്രം അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെലികോം വകുപ്പ് ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്ക് കത്തയച്ചു. 27.5 മുതൽ 28.5 മെഗാ ഹെർട്സ് ബാൻഡ് ആണ് ഇതിനായി അനുവദിക്കുക.

റിലയൻസിനു കീഴിലുള്ള ജിയോ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസും ഈ രംഗത്തുണ്ട്. സ്റ്റാർലിങ്ക് ലൈസൻസിനായി ടെലികോം വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

