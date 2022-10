നയിക്കാൻ ഖർഗെ; ലീഡർ സോണിയ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം കൈകളുയർത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു: സോണിയ ഗാന്ധി സിന്ദാബാദ്. രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി 22 വർഷം പാർട്ടിയെ നയിച്ച സോണിയ മറുപടി നൽകി: ‘നിങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹവും ആദരവും അവസാനശ്വാസം വരെ ഞാൻ ഓർക്കും. നിങ്ങളുടെ ആദരം വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയായിരുന്നു. എനിക്കു സാധിക്കും വിധം അതു നിറവേറ്റി. ഇന്ന് ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന് ഒഴിയുമ്പോൾ ആശ്വാസം തോന്നുന്നു’.



നേതാക്കളുടെ കരഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്നു സോണിയ പടിയിറങ്ങി. ഏറ്റവുമധികം കാലം കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ച പ്രസിഡന്റ് എന്ന പെരുമയോടെ. സോണിയയ്ക്കു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി പാർട്ടി പ്രമേയം പാസാക്കി. ഉപഹാരമായി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം പുതിയ പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ സമ്മാനിച്ചു.

രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും സോണിയയുടെയും ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച് പ്രിയങ്ക കുറിച്ചു: ‘അമ്മയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ലോകം എന്തുവേണമെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യട്ടെ. അമ്മ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം’.

ചുമതലയേറ്റെടുക്കൽ ചടങ്ങിനിടെ ശശി തരൂ‍ർ, സോണിയ ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി പുതിയ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ സംഭാഷണത്തിൽ. മുകുൾ വാസ്നിക്, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എന്നിവരെയും പിൻനിരയിൽ കാണാം. (PTI Photo)

സോണിയയുടെ റോൾ ഇനി?

പ്രസിഡന്റ് പദമൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ സോണിയയ്ക്കു നിർണായക പങ്കുണ്ടാകും. കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി (സിപിപി) നേതാവെന്ന നിലയിൽ പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ‘ലീഡർ’ സോണിയ തന്നെയായിരിക്കും. 2024 ൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ കോർത്തിണക്കാനുള്ള ദൗത്യം സോണിയ ഏറ്റെടുക്കും. മമത ബാനർജി (തൃണമൂൽ), ശരദ് പവാർ (എൻസിപി), നിതീഷ് കുമാർ (ജെഡിയു), ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് (ആർജെഡി) ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോൺഗ്രസുമായുള്ള ചർച്ചകൾ സോണിയയുമായി നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഖർഗെയുണ്ടെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉപദേശകയുടെ റോളിൽ സോണിയ ഉണ്ടാവും.

സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കേരളനിര

മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ചുമതയേൽക്കുന്നതിനു സാക്ഷിയാവാൻ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള നേതൃനിര. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പം സദസ്സിലെ മുൻനിരയിൽ ശശി തരൂരുമുണ്ടായിരുന്നു. കെ.സി.വേണുഗോപാൽ വേദിയിലിരുന്നു.

രമേശ് ചെന്നിത്തല, ബെന്നി ബഹനാൻ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, ജെബി മേത്തർ, പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ്, ടി.സിദ്ദിഖ്, റോജി എം.ജോൺ, എ.പി.അനിൽകുമാർ, അൻവർ സാദത്ത്, വി.പി.സജീന്ദ്രൻ, ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ, പത്മജ വേണുഗോപാൽ, ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എന്നിവരടക്കം സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള മറ്റു നേതാക്കൾ അൽപം പിന്നിലായാണ് ഇരുന്നത്.

രമേശ് ചെന്നിത്തല, തരൂർ, കൊടിക്കുന്നിൽ എന്നിവർ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗത്വം ഉൾപ്പെടെ ദേശീയതലത്തിൽ പദവി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിയിൽ സോണിയയ്ക്കു കരുത്തായി അഹമ്മദ് പട്ടേലുണ്ടായിരുന്നതു പോലെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിക്കാൻ ഖർഗെ തീരുമാനിച്ചാൽ, കോൺഗ്രസിലെ ശക്തമായ പദവികളിലൊന്നായി അതു മാറും. അതിനായി നേതാക്കളിൽ പലരും രംഗത്തുവരും.

ഒന്നിച്ചു പോരാടാം: ഖർഗെ

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി, പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾക്കു മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതി, പട്ടിക വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റിനെ ഉപദേശിക്കാൻ സമിതി എന്നിവ ഉടൻ രൂപീകരിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, ഉദയ്പുർ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെന്ന സൂചന നൽകി. കേരളത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി രൂപീകരിക്കുക.

സാധാരണ പ്രവർത്തകന്റെ മകനെയാണു പ്രസിഡന്റായി പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന വികാരഭരിതമായ വാക്കുകളോടെയാണു ഖർഗെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ‘ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വഹിച്ച പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്റെ അനുഭവസമ്പത്തും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് സാധ്യമായതെല്ലാം പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ത്യാഗത്തിന്റെയും നിസ്വാർഥതയുടെയും ഉദാഹരണമാണു സോണിയ. രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു – വരൂ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോരാടാം.

വോട്ടർമാർ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്രയ്ക്കു രാഹുൽ തുടക്കമിട്ടത്. യുവാക്കളുടെ ശബ്ദമായി കോൺഗ്രസ് മാറണം. പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയിൽ എന്റെ കടമയാണ്’ – ഖർഗെ പറഞ്ഞു.

വിശ്വാസത്തിനു നന്ദി: സോണിയ

ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു സോണിയയുടെ 10 മിനിറ്റ് പ്രസംഗം. അതിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ: ‘ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവതിയാണ്. മണ്ണിലുറച്ചു നിൽക്കുന്ന, അനുഭവസമ്പത്തുള്ള നേതാവാണ് ഖർഗെ. ആത്മസമർപ്പണത്തിലൂടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയുമാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെയെത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കരുത്താർജിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനു നന്ദി. ഇനി ഖർഗെ നയിക്കും.

മാറ്റം പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതടക്കം ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. പ്രവർത്തകരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിനിന്നു പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഇതിനു മുൻപും പാർട്ടി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അതിൽ നിന്നൊന്നും കോൺഗ്രസ് ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ല.’

