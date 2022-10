ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി; എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എൻഐഎ ഓഫിസ് വരും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭീകരവാദം നേരിടാൻ 2024 ന് അകം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ (എൻഐഎ) ഓഫിസ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമവും ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടവും കേന്ദ്രം ഭേദഗതി ചെയ്യുമെന്നും ഇവയുടെ കരടു ഭേദഗതികൾ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാരുടെ ദ്വിദിന സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അന്തർ സംസ്ഥാന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയേണ്ടത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ്. നിയമപാലനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അധികാരപരിധിയിലാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി തടയാൻ സാധിക്കൂ. ജമ്മു കശ്മീരിലും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുൾപ്പെടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, പൊലീസ് സേനകളുടെ ആധുനികവൽകരണം, കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം, തീരസുരക്ഷ, ലഹരി കടത്ത് എന്നിവ ചർച്ചയായി. ഹരിയാനയിലെ സൂരജ്കുണ്ഡിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തെ ഓൺലൈൻ വഴി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

ബിജെപി ഇതര സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിച്ചു. പിണറായി വിജയൻ (കേരളം), ഭഗവന്ത് മാൻ (പഞ്ചാബ്) എന്നിവർ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ മമത ബാനർജി (ബംഗാൾ), എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ (തമിഴ്നാട്), നിതീഷ് കുമാർ (ബിഹാർ), നവീൻ പട്നായിക് (ഒഡീഷ) എന്നിവർ വിട്ടുനിന്നു. മന്ത്രിമാരെയാണ് ഇവർ നിയോഗിച്ചത്. യോഗി ആദിത്യനാഥ് (യുപി), ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ (അസം), മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ (ഹരിയാന) എന്നിവരടക്കം 10 മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: We have decided to set up NIA branches in every state: Amit Shah