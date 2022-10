ശ്മശാനത്തിൽനിന്ന് തല മോഷ്ടിച്ചു; ദുർമന്ത്രവാദത്തിനെന്ന് സംശയം

ചെന്നൈ ∙ ശ്മശാനത്തിൽ അടക്കം ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹത്തിൽനിന്നു ദുർമന്ത്രവാദത്തിനായി തല വെട്ടിയെടുത്ത് കടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ചെന്നൈയ്ക്കു സമീപം ചെങ്കൽപേട്ട് ജില്ലയിലെ ചിത്രപാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്തായിരുന്നു ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം.

അപകടത്തിൽ മരിച്ച 12 വയസ്സുകാരിയുടെ കുഴിമാടം തകർത്തു പൂജ നടത്തിയ ശേഷമാണു തല കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്. ശ്മശാനത്തിൽ പൂജകൾ നടന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണു സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. പൊലീസും ആർഡിഒയും ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരുമെത്തി കുഴിമാടം തുറന്നുനോക്കിയപ്പോഴാണ് തല നഷ്ടമായതായി കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Buried 10-year-old girl's head goes missing from her grave in TN’s Chengalpattu