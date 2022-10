വിവാഹിതയോട് വീട്ടുജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദ്രോഹമല്ല: ഹൈക്കോടതി

മുംബൈ ∙ വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയോട് വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്, വേലക്കാരിയോടെന്നപോലെ പെരുമാറിയെന്നു പറയാനാവില്ലെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഏതു തരത്തിലാണു ദ്രോഹിച്ചത് എന്നു വിശദീകരിക്കാതെ ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനാവില്ലെന്നും വിലയിരുത്തി.



അതേസമയം, സ്ത്രീ പതിവു പരാതിക്കാരിയാണെന്നും മുൻ ഭർത്താവിനെതിരെ ഒട്ടേറെ പരാതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

English Summary: Married Woman Asked To Do Household Work Not Cruelty: Bombay High Court