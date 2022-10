‘ഇന്ത്യ യഥാർഥ ജനാധിപത്യ രാജ്യം; ലോകം ഇന്ത്യയെ ആദരിക്കുന്നു’

മോസ്കോ ∙ ലോകം ആദരിക്കുന്ന യഥാർഥ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ പ്രശംസിച്ചു. റഷ്യയും ഇന്ത്യയുമായി സവിശേഷ ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളും എല്ലാക്കാലത്തും പരസ്പരം പിന്തുണച്ചിരുന്നെന്നും പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു. രാജ്യതാൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വതന്ത്ര വിദേശനയം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സഹകരണവും പിന്തുണയും ഭാവിയിലും തുടരുമെന്നും മോസ്കോയിൽ ഒരു സംവാദത്തിൽ പുട്ടിൻ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

‘സൈനിക രംഗത്തും സാങ്കേതിക മേഖലകളിലും ഇന്ത്യയും റഷ്യയും വളരെക്കാലമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 75 വർഷം മുൻപ് ബ്രിട്ടിഷ് കോളനിവാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ യഥാർഥ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ലോകമെങ്ങും ഇന്ത്യ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്ഘടന നൂറുകോടിയിലേറെ വരുന്ന ജനതയുടെ ജീവിത നിലവാരം ഏറെ മെച്ചപ്പെടുത്തി. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന ‘മെയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ പദ്ധതി ആ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു’– പുട്ടിൻ തുടർന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ റഷ്യ എക്കാലവും തുറന്ന മനസ്സോടെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ രാസവളം നൽകണമെന്ന മോദിയുടെ അഭ്യർഥന താൻ ഉടൻ അംഗീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ നവംബർ 8ന് റഷ്യ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെയാണ് പുട്ടിൻ ഇന്ത്യയെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചത്.

