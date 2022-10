നടാനൊരുങ്ങി ‌രണ്ടിനം ജനിതക റബർ കൂടി; വികസിപ്പിച്ചത് കോട്ടയം റബർ റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ രണ്ടിനം റബർ തൈകൾ കൂടി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അസമിൽ നടാൻ റബർ ബോർഡിന് അനുമതി നൽകി. കോട്ടയത്തെ റബർ റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ജിഎം (ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ്) റബർത്തൈ വികസിപ്പിച്ചത്.

പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയുടേതാണ് അനുമതി നൽകാനുള്ള ശുപാർശ. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് റബർ റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വികസിപ്പിച്ച ജിഎം റബർ തൈകൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അസമിൽ നടുന്നത്.

ഗുവാഹത്തിയിലെ സാറുത്താറിയിൽ റബർ ബോർഡിന്റെ 4 ഏക്കർ തോട്ടത്തിലാകും അടുത്ത വർഷം തൈകൾ നടുക. കടുത്ത ചൂട്/തണുപ്പ്, വിവിധതരം ഫംഗൽ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഓസ്മോട്ടിൻ ജീൻ അടങ്ങിയ ഈ റബറിനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം തണുപ്പും വരൾച്ചയും നേരിടാൻ ശേഷിയുള്ള ജിഎം റബർ രാജ്യത്തു നട്ടിരുന്നു. ജിഎം റബർ തോട്ടത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.

ജിഎം കടുകിന് ശുപാർശ

‘ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ച ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ കടുക് (ജിഎം കടുക്) വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കും ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ നൽകി. ഇതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക കേന്ദ്രസർക്കാരാണ്. 4 വർഷമാണ് ശുപാർശയുടെ കാലാവധി.

ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ സെന്റർ ഫോർ ജനറ്റിക് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കടുക് വികസിപ്പിച്ചത്. ആർഎസ്എസ് സംഘടനയായ സ്വദേശി ജാഗരൺ മഞ്ചും സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ജിഎം കൃഷിക്കെതിരെ കേരള നിയമസഭ 2017 ൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു.

വാണിജ്യ ഉൽപാദനം പിന്നീട്; പരീക്ഷണം തുടരും

ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഇനമാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേത് തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇനമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തേത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനൊപ്പം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഉള്ള ഇനമാണ്. ഒരെണ്ണം കൂടി പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇനിയും ഏറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷമേ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാകൂ. കർഷകർ ഒരു തരത്തിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്ന മരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിത്തിനങ്ങളിൽ ഈ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കും. അതാണ് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മെച്ചം.’ – കെ.എൻ.രാഘവൻ (റബർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ)

English Summary: Two more type genetic rubber for planting