മകനും മരുമകളും പിടിച്ചുവാങ്ങിയ ഫ്ലാറ്റ് അമ്മയ്ക്ക് തിരികെ നൽകാൻ ഉത്തരവ്

മുംബൈ∙ മകനും മരുമകളും കൈക്കലാക്കിയ ഫ്ലാറ്റ് 88 വയസ്സുകാരിയായ അമ്മയ്ക്ക് തിരികെ നൽകാൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. ഭർത്താവ് വാങ്ങിയ ഫ്ലാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം നോമിനേഷൻ രേഖകൾ പ്രകാരം വയോധികയുടെ പേരിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ, മകനും മരുമകളും നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തുകയും അമ്മയെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന് നൽകിയ പരാതിയിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് വെൽഫെയർ ട്രൈബ്യൂണൽ അമ്മയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു. ഇതിനെതിരെയാണ് 62 വയസ്സുകാരൻ മകനും 60 വയസ്സുകാരി ഭാര്യയും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ഭാര്യയ്ക്കു ലഭിച്ച ഫ്ലാറ്റിൽ മക്കൾക്ക് അവകാശമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, അവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളൊന്നും മകനു ഹാജരാക്കാനായില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

