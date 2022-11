ഇരട്ടവിരൽ പരിശോധന സുപ്രീം കോടതി നിരോധിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലൈംഗികപീഡനം തെളിയിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ‘ഇരട്ടവിരൽ പരിശോധന’ നടത്തുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നിരോധിച്ചു. ഇതു ലംഘിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നും ജഡ്ജിമാരായ ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്, ഹിമ കോലി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെ‍ഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ‘‘പീഡനത്തെ അതിജീവിക്കുന്നവരെ മാനസികമായി തളർത്താനേ ഈ അശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഉപകരിക്കൂ. ഇതു നിരോധിക്കുന്നതായ മാർഗരേഖ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയവും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പും തയാറാക്കി സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാക്കണം’’– പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്കുള്ള ശിക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുള്ള വിധിയിൽ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു.

വിധിയുടെ പകർപ്പ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പുകൾക്കും സംസ്ഥാന, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാർക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കന്യാചർമം മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്നു ഡോക്ടർ 2 വിരലുകൾ കടത്തി പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഇരട്ടവിരൽ പരിശോധന. പീഡനം നേരിട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക പശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്നും പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതവും വിവേചനപരവുമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ പരിശോധനയ്ക്കു പിന്നിലുള്ളതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സാഹചര്യം നോക്കി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മരണമൊഴിയും പരിഗണിക്കാം: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൊലീസാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നതുകൊണ്ട് മരണമൊഴി അസാധുവാകുന്നില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതു സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് കേസിലെ മറ്റു വസ്തുതകളും സാഹചര്യവും പരിഗണിച്ചാണു തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ജഡ്ജിമാരായ ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്, ഹിമ കോലി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജാർഖണ്ഡിൽ പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ, ഇരട്ട വിരൽ പരിശോധന നിരോധിച്ചുള്ള ഉത്തരവിലാണ് ഇക്കാര്യവും പറഞ്ഞത്. മജിസ്ട്രേട്ടാണ് മൊഴിയെടുക്കേണ്ടതെങ്കിലും പൊലീസ് ഇതു രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നതുകൊണ്ട് അസാധുവാകുന്നില്ലെന്നു വിധിയിൽ പറയുന്നു.

ഇരട്ടവിരൽ പരിശോധന നിരോധിച്ചത് ശിക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുള്ള വിധിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജാർഖണ്ഡിൽ 2004 ൽ പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചശേഷം മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ചു തീകൊളുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി ശൈലേന്ദ്ര കുമാർ റായിയുടെ ശിക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇരട്ടവിരൽ പരിശോധന നിരോധിച്ചത്.

സെഷൻസ് കോടതി പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നടത്തിയ ഇരട്ടവിരൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പീഡനം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു. ഇതിനെതിരെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ വന്നത്. ഇരട്ടവിരൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയ ബെഞ്ച് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവിനുള്ള സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവു പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നവരെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുമ്പോഴും ആശുപത്രികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചു ശിൽപശാല നടത്തണമെന്നും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ പീഡനക്കേസുകളിലെ പരിശോധനകളിലൊന്നായി ഇരട്ടവിരൽ പരിശോധന ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നേരത്തേ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെ നേരത്തേ ഇരട്ടവിരൽ പരിശോധനയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണ്. അതേസമയം, രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പലതരം കന്യകാത്വ പരിശോധനാ രീതികൾ തുടരുന്നുണ്ട്.

