ന്യൂഡൽഹി ∙ സമൂഹമാധ്യമ ഉള്ളടക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളിലെ അപ്പീലുകൾ പരിഗണിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസമിതി 30ന് മുൻപ് നിലവിൽ വരും. ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യങ്ങളുടെ പരാതിപരിഹാര ഓഫിസർമാർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഈ കമ്മിറ്റികളെ സമീപിക്കാം. സമിതിയുടെ ഘടന, പ്രവർത്തനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച മാർഗരേഖ 10 ദിവസത്തിനകം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. 3 അംഗ കമ്മിറ്റിയിൽ 2 പേർ സർക്കാരിനു പുറത്തുനിന്നുള്ളവരായിരിക്കും. സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി വരുന്നത് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന വിമർശനവുമുണ്ട്.

പരാതികളിൽ സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം വന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ നൽകണം. അപ്‍ലറ്റ് സമിതിക്ക് പരാതി ശരിയെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ സമൂഹമാധ്യമത്തോട് ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടാം. ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയ വിവരം ഫെയ്സ്ബുക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയിക്കുകയും വേണം.

അതേ സമയം, ഭരണകക്ഷിക്കോ സർക്കാരിനോ എതിരായ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് സമൂഹമാധ്യമം തീരുമാനിക്കുകയും അതിനെതിരെ പരാതിക്കാരൻ സർക്കാരിന്റെ അപ്‍ലറ്റ് സമിതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീരുമാനം നിഷ്പക്ഷമാകുമോ എന്നാണ് ആശങ്ക. 2024 ൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കെ സർക്കാർ വിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നാണ് വിമർശനം.

English Summary: Central appellate panel to consider complaints on social media content before Nov 30