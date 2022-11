‘ഗെലോട്ടിനെ മോദി പുകഴ്ത്തിയത് ഗൗരവമായി കാണണം’; സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പുകഴ്ത്തിയതിനെ ഗൗരവമായി കാണണമെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പാർട്ടിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബൻസ്വര ജില്ലയിലെ മൻഗഡ് ധാമിൽ ഒരുമിച്ച് വേദി പങ്കിട്ടപ്പോഴാണ് മോദി ഗെലോട്ടിനെ പുകഴ്ത്തിയത്. അതേസമയം, കോൺഗ്രസിനെ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.

‘മുൻപ് ഗുലാം നബി ആസാദിനെ മോദി രാജ്യസഭയിൽ പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു. അതിനു ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം’– രാജസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗെലോട്ടിന്റെ എതിരാളിയായ സച്ചിൻ ഒളിയമ്പെയ്തു. 2020 ൽ ഗെലോട്ടിനെതിരെ വിമതനീക്കം നടത്തി പരാജയപ്പെട്ട സച്ചിൻ തുടർന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരങ്ങളൊന്നും പാഴാക്കിയിരുന്നില്ല.

പുതിയ 2 ആവശ്യങ്ങളും സച്ചിൻ മുന്നോട്ടുവച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം, പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഗെലോട്ട് തുനിഞ്ഞപ്പോൾ നിയമസഭാകക്ഷി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനു പിന്നിൽ അണിനിരന്ന എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ നടപടി വേണം.

