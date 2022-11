നരേന്ദ്ര മോദിക്കൊപ്പം അശോക് ഗെലോട്ട്; ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമപ്പെടുത്തൽ

ജയ്പുർ ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വിദേശത്ത് ആദരം ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യം വേരൂന്നിയ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അശോക് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാനിലെ ബൻസ്വരയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടി പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലായിരുന്നു പരാമർശം.

ബനസ്വരയിലെ മൻഗഡ് ധാമിൽ 1913 ൽ ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യം 1500 ഗോത്രവർഗക്കാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തതിനെ അനുസ്മരിച്ചു നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഗെലോട്ടിനും പുറമേ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്‌രാജ് സിങ് ചൗഹാൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. മൻഗഡ് ധാമിനെ ദേശീയ സ്മാരകമാക്കണമെന്നു ഗെലോട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: 'We Worked Together as CMs': Modi Shares Stage with Gehlot, Raj CM Hails PM's Respect Abroad