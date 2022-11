ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2 ഘട്ടം - ഡിസംബർ 1, 5; ഫലം 8ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി ഡിസംബർ ഒന്നിനും അ‍ഞ്ചിനും നടക്കും. വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബർ 8ന്. ഈ മാസം 12ന് വോട്ടെടുപ്പു നടക്കുന്ന ഹിമാചൽപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണലും അന്നു തന്നെയാണ്.

ഗുജറാത്തിലെ 182 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 89 എണ്ണത്തിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലും 93 എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. ഡിസംബർ ഒന്നിന്റെ ആദ്യഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു നാളെ വിജ്ഞാപനമിറങ്ങും. ഈ മാസം 14 വരെ പത്രിക നൽകാം. 17 വരെ പിൻവലിക്കാം. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ വിജ്ഞാപനം 10ന് ഇറങ്ങും. 17 വരെ പത്രിക സ്വീകരിക്കും. 21 വരെ പിൻവലിക്കാം.

ഹിമാചൽപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ മാസം 14നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അന്ന് ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ വികസന പദ്ധതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു. വ്യോമസേനയുടെ ചരക്കു വിമാന നിർമാണശാല ഉൾപ്പെടെ 15,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി ഗുജറാത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. എന്നാൽ, ആരോപണം മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷണർ രാജീവ് കുമാർ നിഷേധിച്ചു.

നിയമസഭയുടെ കാലാവധി കഴിയുന്നത് ഫെബ്രുവരി 18നാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുചട്ടം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള കാലാവധി കുറയ്ക്കാനും കാലാവസ്ഥയടക്കം പരിഗണിച്ചുമാണ് നടപടിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തിൽ 4,90,89,765 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 4,61,494 പേർ കന്നി വോട്ടർമാരാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമ്മ ഹീരാബെൻ അടക്കം 100 വയസ്സു കടന്ന 10,460 വോട്ടർമാരുണ്ട്.

