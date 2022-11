തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഹേമന്ദ് സോറൻ

റാ​ഞ്ചി ∙ ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായില്ല. അനധികൃത ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്തണമെന്ന് ഇഡി സമൻസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സോറൻ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്പുരിലേക്ക് പോയി.

‘ഗൂഢാലോചന ആണ് ഇഡി ആരോപിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് അവർ കരുതുന്നെങ്കിൽ നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുന്നതിനു പകരം വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ’– റായ്പുരിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപ് സോറൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: "Why Question, Just Arrest Me": Jharkhand's Hemant Soren After Central Agency Summons