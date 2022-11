പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്കു പോയ തുക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നറിയാം

പെൻഷൻ കിട്ടാൻ മിനിമം സർവീസ് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടോ? വിആർഎസ് എടുത്താൽ പെൻഷൻ കിട്ടുമോ?

മിനിമം സർവീസ് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ചേർന്ന് 10 വർ‌ഷം പൂർത്തിയായിരിക്കണം. വിആർഎസ് എടുത്താലും ഇതേ കാലാവധി ബാധകം.

വിരമിക്കൽ പ്രായമെത്തും മുൻപേ പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ?

50 വയസ്സ് പൂർ‌ത്തിയായാൽ പെൻഷന് അപേക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ, വിരമിക്കൽ പ്രായമായ 58 വയസ്സിൽനിന്ന് കുറവുള്ള ഓരോ വർഷത്തിനും 4% വച്ച് പെൻഷനിൽ കുറവു വരും.

ഉയർന്ന പെൻഷന് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളവരുടെ വിഹിതം അതിനനുസരിച്ച് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും?

ഇപിഎഫ്ഒയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ യുഎഎൻ നമ്പറും പാസ്‌വേഡും കൊടുത്തു കയറിയാൽ പിഎഫ് പാസ് ബുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്കു പോയ തുക പ്രത്യേകമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഹയർ ഓപ്ഷൻ നൽകാത്തവരുടെ ശമ്പളം 15,000 ത്തിനു മുകളിലാണെങ്കിലും പരമാവധി 1250 രൂപ മാത്രമേ പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്കു പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ നൽകിയവരുടേത് ശമ്പളത്തിന് ആനുപാതികമായി വലിയ തുകയായിരിക്കും.

പെൻഷനറുടെ കാലശേഷം നോമിനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ്? മുൻപ് 50 ശതമാനമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതിൽ മാറ്റമുണ്ടോ?

ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും സുപ്രീം കോടതിയില‌ കേസിൽ വിഷയമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഇപിഎഫ്ഒയുടെ നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ തന്നെ തുടരും

വിലക്കയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷാമാശ്വാസം പെൻഷൻകാർക്ക് എപ്പോഴാണ് നടപ്പാക്കുക. അതേക്കുറിച്ച് വിധിയിൽ പറയുന്നുണ്ടോ ?

പിഎഫ് പെൻഷന് നിലവിൽ ക്ഷാമബത്ത വർധന ഇല്ല.

ഇപിഎസിൽ അംഗമാണെങ്കിലും ഉയർന്ന പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ ഇനി വീണ്ടും ഓപ്‌ഷൻ നൽ‌കേണ്ടതുണ്ടോ?

നേരത്തേ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണം. നൽകിയിരുന്നവർ വീണ്ടും പുതിയത് നൽകണമോ എന്ന കാര്യം ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇപിഎഫ്ഒ വിജ്ഞാപനമിറക്കുന്ന മുറയ്ക്കേ അറിയാനാകൂ.

ഹയർ ഓപ്‌ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിമാസം അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന പിഎഫ് തുക വർധിക്കുമോ?

അടയ്ക്കാനുള്ള തുക വർധിക്കില്ല. പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള തുക തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതത്തിൽ നിന്നാണ് ഈടാക്കുക. പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിന് ആനുപാതികമായ തുക പോകുന്നതോടെ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന തുക കുറയും. മുൻപത്തെ സർവീസ് കാലയളവിലുണ്ടായിരുന്ന ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിനും ആനുപാതികമായ വിഹിതത്തിന്റെ കുടിശ്ശികയും പെൻഷൻ‌ ഫണ്ടിലേക്കു പിടിക്കും. പിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതിനുള്ള തുക ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന നിലയിൽ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കു മാറ്റും. ഇതിനുള്ള തുക ഫണ്ടിലില്ലെങ്കിൽ വരിക്കാരൻ അടയ്ക്കേണ്ടിവരും.

പെൻഷൻ കണക്കാക്കുന്ന ഫോർമുലയിൽ 70 കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന്റെ സാംഗത്യമെന്താണ്?

പൂർണ പെൻ‌ഷൻ എന്നാൽ ഒടുവിലെ ശരാശരി ശമ്പളത്തിന്റെ പാതിയാണ്. പൂർണ പിഎഫ് പെൻഷനു വേണ്ടത് 35 വർഷം സർവീസായതിനാൽ കണക്കുകൂട്ടുമ്പോൾ ശമ്പളത്തെ പകുതിയാക്കുന്നതിനാണ് 70 കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നത്. പൂർണ പെൻഷന് 30 വർഷമായിരുന്നു സർ‌വീസ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഹരിക്കുന്നത് 70 നു പകരം 60 കൊണ്ട് ആയേനെ.

ഉയർന്ന പെൻഷൻ നൽകുന്നത് അനന്തമായി നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പരാമർശങ്ങൾ കോടതി വിധിയിലുണ്ട്. രോഗവും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അലട്ടുന്നവർ ഈ ആനൂകൂല്യങ്ങൾക്കായി എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും?

ഇപിഎഫ്ഒയുടെ വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോഴേ അതു സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരൂ.

പെൻഷൻ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ അംഗങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏജൻസിയെയാണു സമീപിക്കാവുന്നത്?

ഇപിഎഫ്ഒയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച മാർഗ നിർദേശങ്ങളുണ്ട്. പ്രാദേശിക പിഎഫ് ഓഫിസുകളെയും സമീപിക്കാം.

