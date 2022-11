ലക്നൗ ∙ തോട്ടത്തിൽനിന്നു പേരയ്ക്ക മോഷ്ടിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ യുവാവിനെ മർദിച്ചുകൊന്നു. അലിഗഡ് ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ചയാണു സംഭവം. 2 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തോട്ടത്തിലെ കാവൽക്കാരാണു മർദിച്ചതെന്നു സഹോദരൻ മൊഴി നൽകി. യുവാവ് കാട്ടിൽ പോയി മടങ്ങുന്ന സമയത്തു കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന പേരയ്ക്ക കണ്ടാണു കാവൽക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്തത്. മർദനമേറ്റു കുഴഞ്ഞുവീണ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.



English Summary: Youth beaten to death for stealing guava in Aligarh